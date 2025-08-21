Francky Vincent détruit Aya Nakamura : "c'est quelqu'un qui n'a pas un talent fou"

Le chanteur a remis ça après ses déclarations incendiaires pendant les Jeux Olympiques 2024.

Aya Nakamura est sur un run plutôt impressionnant ces dernières années, elle qui est apparue devant des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Cette année, elle aura encore fait fort avec "Baddies", morceau très efficace, pendant que ses streams continuent de grimper et font d'elle une des artistes féminines les plus écoutées au monde. Mais visiblement, son succès n'est pas du goût de tous, notamment Francky Vincent qui le fait savoir en la détruisant une nouvelle fois en interview.

Il avait déjà été assez violent à son égard lorsqu'on lui avait demandé son avis, en 2024, sur le fait qu'elle soit choisie pour participer à la cérémonie d'ouverture. A l'époque, il avait déclaré qu'il trouvait que c'était une mauvaise idée, et cette semaine, il a à nouveau été interviewé par un média dont on ne connait pas le nom, mais des extraits ont fait le tour du Web. On peut dire que Francky Vincent n'y va pas de main morte :

C'est pas quelqu'un que j'apprécie du tout. Pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas un talent fou [...] Il faut un chanteur sérieux pour chanter pour les JO, et en plus un chanteur qui a un talent fou.

Il admet que lui-même, par le caractère un peu "léger" de ses chansons, n'aurait pas eu sa place lors de la cérémonie. Et lorsque l'intervieweur lui dit que Aya est quand même la chanteuse française qui est la plus écoutée au monde, là encore, Francky Vincent y va fort :

Ecoutez, Mc Donald's, c'est le repas le plus distribué dans le monde entier. Et Mc Donald's n'est pas synonyme de qualité. Vous les jeunes, vous avez tendance à fonctionner comme ça, parce que la personne a multiplié les écoutes et les ventes, ça veut dire qu'elle est meilleure. Ce n'est pas vrai. Céline Dion, c'est une Ferrari, tu ne vas pas mettre à côté de Céline Dion une chanteuse qui n'a pas un talent fou.

Il va même encore plus loin dans ses propos, en disant que les gens qui n'ont pas de goût écoutent Aya Nakamura. Un avis globalement assez étrange de la part de quelqu'un qui a plus ou moins bâti toute sa carrière sur des chansons paillardes ou frivoles pour faire danser les vieux dans les mariages... Cependant, pas sûr qu'Aya en ait quelque chose à faire de l'avis de l'ancien !