Himra sera présent sur l'album de La Fouine, de Ninho, et annonce son nouveau projet perso

Le rappeur ivoirien se prévoit un gros run pour les prochains mois.

On a tendance à se concentrer sur le rap français, puisqu'on émet principalement en France, et sur le rap US, car c'est la base, c'est là où le rap est né. Mais le genre s'est exporté partout, notamment dans plusieurs pays d'Afrique qui ont maintenant des scènes qualitatives et assez compétitives. On pense notamment à la Côte d'Ivoire, qui a fait parler d'elle récemment grâce à Didi B, et à Himra, porte-drapeau de la nouvelle génération de kickeurs ivoiriens. Ce dernier a d'ailleurs dévoilé beaucoup de choses dans son dernier son : une présence sur les albums de Ninho et La Fouine, et un projet solo !

Himra a sorti cette semaine un nouveau morceau, "Dachiba Koumgba Tchaiba", sur lequel il livre une belle information sous la forme d'un egotrip : "J'suis dans l'album de Ninho, J'suis dans l'album de Fouiny". Le rappeur ivoirien va donc venir kicker sur l'album de deux poids lourds du rap français. Et on apprend du même coup qu'un album de Ninho est en route (peut-être "M.I.L.S. 4" ?), et qu'un album de La Fouine est lui aussi en route. Voilà deux bonnes nouvelles pour les fans de rap français.

L'autre information, dévoilée en même temps que ce titre drill bien énervé, qui sert un peu de teaser, c'est le fait que Himra a lui aussi un nouvel album sur le feu, qui s'appellera visiblement aussi "Dachiba Koumgba Tchaiba" et sur lequel seront présents Gazo, Sheff G, La Mano 1.9 et Abra Cadabra. Deux feats FR, un feat UK et un autre feat US, Himra est clairement en train de franchir un cap dans sa carrière. Pour la date de sortie, ça pourrait arriver dès ce vendredi, alors restez vifs !