Dave Blunts allume 50 Cent dans le teaser de son diss track contre lui : "Diddy a pissé sur ta meuf"

Dave Blunts veut vraiment se frotter à 50 Cent, et il y va fort.

Le clash reste une véritable culture dans le rap US, où les rappeurs prennent la discipline très sérieusement. On l'a d'ailleurs vu lors du beef entre Kendrick Lamar et Drake : ça s'envoie diss track sur diss track, ça sort des dossiers, et le perdant du clash est vraiment impacté sur sa carrière, comme on peut l'observer du côté de Drake. Sa carrière n'est pas finie, loin de là, mais il ne retrouvera probablement jamais la popularité qui était la sienne avant tout ça. Cette semaine, c'est Dave Blunts qui s'attaque à 50 Cent, et il y va très fort !

Qu'on se le dise tout de suite, le risque n'est pas si énorme, puisque 50 Cent n'a plus vraiment de carrière dans le rap à défendre. Il ne répondra peut-être même pas, mais il ferait bien, car les attaques de Dave Blunts sont plutôt violentes. Le rappeur affilié à Kanye West avait annoncé sa volonté de s'attaquer à Fifty, et il vient de dévoiler le teaser de son diss track. Plusieurs lignes ont retenu l'attention des fans, notamment quand il affirme que "Diddy a pissé sur ta sale baby mama", et que c'est pour cette raison que Fifty déteste Diddy.

Dave Blunts affirme aussi qu'il a donné 30$ à cette "baby mama", qui n'est autre que Daphné Joy, citée pendant le procès de Diddy, et que maintenant elle le harcèle par téléphone pour le sucer. Il le trolle ensuite en lui demandant : "quand Diddy a baisé ta baby mama, est-ce que tu as pleuré ? Est-ce que ça t'a fait mal?".

Vous l'aurez noté, visuellement, Dave Blunts a repris les codes du célèbre clip "In Da Club" de 50 Cent, torse nu, avec des électrodes sur le torse, et le célèbre plan "à l'envers". On n'est pas sûrs que Fifty apprécie l'hommage ! Pour ce qui est de la raison de cette attaque envers la légende du rap new-yorkais, elle remonte à un moment de l'année dernière pendant lequel 50 Cent a clashé Kanye West à plusieurs reprises, et comme Blunt est le protégé de Yeezy, il a pris ses patins pour répondre à sa place. Depuis c'est la guerre, et cette fois, on se demande bien où tout ça va nous emmener !