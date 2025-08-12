Damso et Gims dévoilent le premier extrait de leur featuring

Un morceau qui va probablement terminer en hit, peut-être la plus grosse sortie rap FR de l'été.

On est désormais bien avancés dans la période des vacances d'été et normalement, tous les artistes ayant pour prétention de sortir un tube de l'été se sont déjà bousculer, pour faire péter leur hit au début du mois de juillet. On le sait, un tube de l'été, ça fait rentrer beaucoup d'oseille, et pour beaucoup d'artistes il s'agit clairement d'un objectif. Pour l'instant, c'est "Charger" qui semble résonner partout, mais ça pourrait bientôt changer avec l'arrivée du feat entre Gims et Damso !

Cela fait déjà plusieurs jours que le featuring a été annoncé, même si on ne sait pas exactement quand il va sortir, ni sur quel projet. Mais cette fois, on a encore franchi une étape supplémentaire, avec un extrait qui a été posté sur les réseaux sociaux. Une vidéo dans laquelle on voit Gims et Damso en studio, en train d'écouter le morceau qu'ils ont fait à deux et de s'ambiancer. On entend surtout un couplet de Gims, même s'il y a quelques phrases de Damso à la fin de la courte vidéo.

Sur son couplet, Gims fait du Gims, et comme ça marche à chaque fois depuis le début de l'année, on se dit que ça va probablement marcher encore une fois. Quant à Damso, on est très surpris de le retrouver dans ce genre d'ambiance, et sa fanbase a l'air surprise également lorsqu'on regarde les commentaires sur les réseaux. Petit bémol cependant : cette instru, on a l'impression qu'on l'a beaucoup trop entendue cette année, ou plutôt des trucs qui y ressemblent fort, mais en tout cas on dirait bien que ce genre de délire commence un peu à tourner en rond.

En tout cas, il s'agit clairement d'un des plus gros feats de 2025 et il est par conséquent très attendu. On est curieux de voir comment le public va réagir à tout ça ! Et vu que le morceau a l'air déjà terminé, on se dit que ça ne devrait pas tarder à sortir. Par contre, on connait un rappeur à qui ça risque de ne pas plaire... Petite précision supplémentaire : la vidéo semble avoir été tournée dans le studio autour duquel Gims et La Fouine se sont embrouillés, avec une somme de 70 000 euros réclamée de la part de l'ancien de la Sexion d'Assaut.