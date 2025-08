Drake et Central Cee en "échec" avec "Which One" : bientôt la fin pour Drizzy ?

L'échec relatif de son nouveau single en duo avec Central Cee marque peut-être un tournant dans la carrière de Drake.

En plus de 50 ans d'existence, le rap US a été le théâtre de beaucoup, beaucoup de choses. Et notamment des beefs, ces affrontements violents qui ont parfois des répercutions hors musique. On se souvient évidemment de la triste rivalité entre Tupac et Biggie, mais pour les nouveaux auditeurs de rap, on imagine que le clash emblématique de leur génération, c'est celui qui a eu lieu entre Drake et Kendrick Lamar. Un clash qui pourrait bien être en train de tout simplement terminer la carrière de Drake, mis en échec avec "Which One", son récent feat avec Central Cee.

Un morceau sorti il y a un peu plus d'une dizaine de jours et sur lequel on commence donc à avoir pas mal de recul. Au delà du côté un peu monotone du morceau, qui ne contient rien d'extraordinaire, à commencer par la prod assez banale (Nicki Minaj rappait déjà sur ce genre de beats il y a plus de 5 ans), ce sont les chiffres qui inquiètent les observateurs du rap game. Sorti le 25 juillet, on a eu cette semaine le classement du titre dans le Billboard Hot 100, le top single américain, et les chiffres sont mauvais : une 23ème place seulement pour "Which One".

C'est le pire démarrage d'un de ses singles depuis "Signs" en 2017 (source : HipHopDX). Ce n'est pas le seul coup dur pour Drizzy, puisque son autre single "What Did I Miss?" sorti il y a environ un mois est sorti du top 30 après seulement 4 semaines. Drake ne fait plus autant vendre qu'auparavant, on dirait, et surtout, ses titres restent beaucoup moins longtemps dans les playlists des gens.

S'agit il d'une conséquence de son affrontement perdu avec Kendrick Lamar ? Son image a-t-elle été abîmée par ses nombreuses plaintes déposées contre UMG ? Ou alors, est-ce que ce sont simplement les "passe-droits" anciennement accordés à Drake par l'industrie qui ont disparu après ses plaintes, comme Nicki Minaj le mentionnait il y a quelques temps ? En tout cas, le rappeur canadien est attendu au tournant pour son prochain album "Iceman" : pas le droit à l'échec !