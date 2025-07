Le retour de "Centrale Place", le festival rap en plein Paris !

La Place revient fort en 2025 avec "Centrale Place", son festival 100 % rap au cœur de Paris. Une édition attendue depuis presque deux ans.

Depuis ses premières éditions en 2022 et 2023, "Centrale Place" s’est imposé comme un événement incontournable pour les amoureux de rap et de culture urbaine d'Île-de-France. Organisé par La Place, centre culturel hip-hop de Paris, le festival promet une ambiance qui mêle concerts, conférences et battles. Lors des deux premières éditions, l’événement avait rassemblé des milliers de fans aux Halles de Paris, en mettant à l'honneur les talents de demain, mais aussi des noms plus connus comme Rim'K, DI-meh, Doums et beaucoup d'autres.

Pour 2025, "Centrale Place" a annoncé son retour sur Instagram et revient du 8 au 11 octobre avec une programmation qui frappe fort avec : 34Murphy, 47Meow, Akela, Diddi Trix, IGO, Jaurès, Jeune Mort. Mais aussi Lawskie, Meech20x50, Shinobihana, Venom CZ ou encore Loxymore. D'autres noms vont encore être annoncés dans les prochains jours sur les différents réseaux de l'organisateur. Les artistes performeront sur deux scènes, une extérieur sous le site de la Canopée des Halles et l'autre à l'intérieur, dans la salle de concert de La Place.

Avec "Centrale Place", La Place réaffirme son rôle de tremplin du rap francophone. Ce retour en 2025 après deux ans d'attentes s’annonce comme une célébration du rap dans toute sa diversité, mélangeant têtes d'affiche et stars en devenir. Plus qu'un simple festival, un vrai moment de culture et de scène à ne pas manquer !