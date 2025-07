Alonzo : une dernière danse légendaire au Vélodrome

Hier soir, Alonzo a rempli le Stade Vélodrome pour un concert monumental. Une soirée marquée par des invités prestigieux, une déclaration choc et surtout un show exceptionnel.

Figure emblématique du rap marseillais, Alonzo a marqué plusieurs générations avec ses titres cultes et sa longévité exceptionnelle. Membre historique des Psy 4 de la Rime, il a su traverser les époques et s'imposer en solo avec des albums à succès comme "Avenue de Saint-Antoine" ou "Quartiers Nord". Ces dernières années, il est resté actif, enchaînant featurings et hits, tout en continuant de marquer la scène marseillaise et nationale de son empreinte. Hier soir, c'était dans un Vélodrome en fusion qu’il a écrit une nouvelle page de son histoire.

Devant plus de 60 000 fans survoltés, Alonzo a offert un show XXL, accompagné d'un casting cinq étoiles : Ninho, Franglish, Naps, Soolking, Gims, Dadju, Jungeli, Soprano, les Psy 4 de la Rime, L'Algérino, Imen Es, Abou Debeing… Marseille et le rap français étaient réunis pour célébrer une gigantesque carrière. Le public a vibré du début à la fin, reprenant chaque morceau en chœur. Les classiques ont fait trembler le stade et l’émotion était partout. Entre show et communion avec les fans, ce concert ressemblait à un sommet, peut-être le dernier.

Car sur scène, Alonzo a surpris le stade avec une déclaration forte :

"Je pense qu’il est temps de raccrocher et je pense que je ne sortirai plus d’albums. Je ne ferai pas l’album de trop."

Un adieu digne, humble, à l’image de l’artiste. Si cette déclaration marque la fin d’une ère, il ne serait pas étonnant de le revoir sur scène, à travers des featurings ou lors d’événement. Hier, Marseille a salué l’un de ses plus grands.