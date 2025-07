Soolking x L2B sur "Tour du monde" : potentiel tube de l’été

La suite de l’été s’annonce brûlant côté rap : Soolking et le groupe L2B ont teasé un featuring à venir. Un extrait a déjà été dévoilé, et les fans s’enflamment.

Soolking n’est plus à présenter quand il s'agit d’envahir les playlists estivales. Avec des titres comme Zemër, Balader ou encore Casanova, le hitmaker a prouvé sa capacité à créer des sons ensoleillés qui tournent en boucle tout l'été. De son côté, L2B s’est imposé comme un nouveau poids lourd du game en 2025, notamment avec leur album "Née pour briller" et leur tube "Pélican".

Ces deux univers musicaux étaient faits pour se croiser, et c’est désormais chose faite avec "Tour du monde", une collaboration qui s’annonce redoutablement efficace. Annoncé sur les réseaux via un teaser qui respire le soleil, le morceau laisse entendre une prod rythmée et planante, entre ambiance club et influences world. Chaque artiste conserve son identité, et la synergie entre eux semble naturelle, voire évidente. Avec deux machines à tubes réunies, tout laisse penser que ce morceau marquera ne manquera pas de faire parler de lui.

Le titre n’a pas encore de date de sortie officielle, mais tout porte à croire qu’il débarquera très prochainement, en plein cœur de la saison. Avec un tel casting, difficile d’imaginer que ce morceau passe inaperçu. Si le public suit, "Tour du monde" pourrait bien devenir un incontournable de l’été 2025. En tout cas, tous les ingrédients du hit sont déjà là.