RK s’allie à Genenzio pour le double‑clip percutant "Encore / Viano"

Les deux rappeurs montent une nouvelle brique à leur édifice avec une collaboration audacieuse. Focus sur un projet qui fait déjà du bruit.

RK continue d’imposer son style dans le rap français. Son dernier album “Dans la peau d'un autre" et ses récentes sorties ont tous eu un certain succès. De son côté, Genezio, se hisse parmi les valeurs montantes depuis 2024 et ses fans étaient en alerte, puisqu’il avait teasé ce projet avec RK il y a quelques semaines sur X. Avant même la sortie, on pouvait anticiper l'engouement à propos de ce featuring.

Cette semaine, les deux artistes ont dévoilés simultanément deux vidéos pour les titres « Encore » et « Viano », proposés sous la forme d’un double‑clip. Ils combinent leurs deux styles pour un rendu où l'on retrouve les punchlines percutantes de RK mêlées à l’énergie bounce de Genezio. Chaque morceau a son ambiance, mais les deux vidéos forment un tout cohérent, pensé comme un face-à-face entre leurs univers. En quelques heures, les clips tournaient déjà sur les réseaux, ajoutés en masse aux stories et partagés par de nombreux médias rap. La connexion RK x Genezio est validée par le public.

Le succès immédiat de ces deux clips confirme que RK et Genezio sont en train de forger une connexion artistique prometteuse. Cette double sortie témoigne d’une volonté de surprendre dans un format rarement vu. Reste à envisager la suite : concert, EP commun ou nouveaux sons pourraient bien être au programme. En tout cas, « Encore / Viano » laisse entendre que, en solo ou en binôme, il faudra surveiller de près les deux rappeurs cette année.