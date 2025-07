ZKR met fin à sa série “Freestyle 5 min” et prépare la suite

Après la sortie de son dernier opus, ZKR clôture sa cette page qui aura duré plus de six ans. L'occasion de revenir sur le succès de sa série emblématique.

ZKR est revenu sur le devant de la scène avec “Freestyle 5 min #0”, un morceau qui signe la fin de sa célèbre série entamée en 2018. Toujours fidèle à son style brut et technique, le rappeur du Nord s’impose une fois dans un dernier épisode posé sur une prod signée Tony Toxic. Même pour conclure ZKR n'a fait aucun compromis.

La vidéo a cumulé des centaines de milliers de vues en quelques heures seulement. Ce dernier morceau de la série résonne comme un adieu à une ère, mais surtout le début d’une autre. Au-delà du symbole, cet ultime freestyle signe la fin d'une série très réussie pour le rappeur. Le “Freestyle 5 min #8” a récemment été certifié single de platine avec plus de 30 millions d’équivalents streams et un disque d’or a même été fièrement exposé dans sa ville, Roubaix, preuve de l’engouement massif autour de cette série. “Freestyle 5 min #0” n’est donc pas qu’un simple freestyle de plus : c’est un hommage, une conclusion et une ouverture pour la suite.

Avec ce clap de fin, ZKR tourne cette page avec ambition. L’annonce d’un nouvel album prévu pour 2025 vient immédiatement rediriger l’attention vers l’avenir. En clôturant sa série phare, le rappeur laisse place pour la suite. Reste à voir comment le rappeur compte faire évoluer sa musique, mais une chose est sûre : son authenticité sa technique seront au rendez-vous.