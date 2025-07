Niska va-t-il bientôt annoncer un Stade de France ?

La rumeur a commencé à enfler sur le web, et Niska y a répondu à sa manière.

Depuis quelques années, c'est la course au Stade de France dans le rap français. On le sait, les rappeurs adorent la compétition et jouer à qui a la plus grosse (fanbase). Et depuis que Booba (ou Gims) a lancé la course, avec son Stade de France en 2022, tout le monde veut remplir "la plus grande salle de concert de France". Récemment, on a notamment vu Jul, ou encore Ninho, le remplir avec succès, et un nouveau taulier pourrait bientôt s'inviter dans cette liste : Niska !

C'est la rumeur folle qui circule sur Internet depuis plusieurs semaines : le Charo pourrait bien programmer un concert au Stade de France prochainement. En tout cas, toute sa fanbase, et elle est nombreuse, lui fait un pressing de fou sur Twitter, TikTok et Instagram depuis plus d'un mois maintenant. Et ils seraient enfin arrivés à leurs fins : d'après le média Kultur, Niska est en train de préparer un Stade de France en ce moment même.

🚨 NISKA prépare ACTUELLEMENT un STADE DE FRANCE !!



« On y travaille, on va y arriver » 👀 pic.twitter.com/byL2wNntVz — Kultur (@Kulturlesite_) July 10, 2025

Niska serait donc le quatrième rappeur français à faire un Stade de France en solo, aprè Booba, Ninho et Jul. On peut également ajouter Gims à cette liste, mais au vu du nombre d'invités, avec Kendji, Dadju, la Sexion d'Assaut, on ne peut pas vraiment dire qu'il a fait ça en solo, même si c'était clairement le premier (2019) à remplir le Stade de France. Et puis, comme il le disait lui-même sur un de ses t-shirts, il n'est "pas un rappeur", et c'est vrai : Meugi est une popstar.

Dans tous les cas, on souhaite bonne chance à Niska pour son projet, parce qu'on a vraiment envie d'entendre un gros "Matuidi Charo" raisonner dans le Stade de France. Et vous ?