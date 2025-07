Travis Scott dévoile un nouveau morceau, et une nouvelle paire de Jordan Jumpman Jack

Toujours pas d'album, mais on a quand même pas mal d'actu du côté de Travis Scott avec la sortie de "Excursion 2000".

Les choses commencent doucement à s'accélérer autour de Travis Scott, et on peut dire qu'il était temps. Car son dernier véritable album solo date déjà de deux ans, et pour un artiste qui était productif comme lui, c'est très long. De plus, ça fait des mois qu'il tease son nouvel album sans donner aucune date précise, et il vient également de se faire détruire par Pusha T dans un récent diss track. Mais ça y est, il est enfin de retour avec de la nouveauté, que ce soit au niveau de la musique, ou au niveau des sapes.

On va commencer par la musique, puisque c'est ça qui nous intéresse en priorité. Le rappeur/producteur vient de dévoiler un tout nouveau morceau, en très bonne compagnie. Sur ce titre, "Excursion 2000", Travis Scott est en effet accompagné de Don Toliver et de Sheck Wes, deux artistes dont il est assez proche, et ça se ressent dans le morceau. Les couplets s'enchaînent bien, l'ambiance colle à la DA de Travis Scott, très egotrip. Un titre avec de grosses basses, et un gros changement de mood et d'instru au milieu du morceau. Un extrait prometteur, pour l'album "Jackboys 2", dont on ne connait toujours pas la date de sortie.

En revanche, il y a une date de sortie qu'on connait bien : celle de la nouvelle collab entre Travis Scott et la marque Jordan. En effet, la Travis Scott x Jordan Jumpman Jack "Green Sparks" devrait être disponible à partir de mars 2026. Une paire que Travis a déjà porté, le privilège du créateur, lors d'un match de basket des Celtics, dont la paire reprend vaguement les couleurs. Un nouveau partenariat qui risque encore d'être un carton pour le rappeur, qui est toujours très fort dans ce genre de business.

Si ça se trouve, la paire va même sortir avant l'album (on espère que non...).