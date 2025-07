Clap de fin pour Tayc ! Il vient de faire ses adieux sur scène aux Ardentes

Toutes les bonnes choses ont une fin ! Et pour Tayc, le rideau vient de tomber. Ce week-end, l’artiste a offert une dernière performance bouleversante sur la scène du festival Les Ardentes, marquant la fin d’un chapitre intense de sa carrière. Devant une foule conquise, le chanteur a mis tout son cœur dans ce show d’adieu, livrant un moment de pure émotion.

Depuis quelque temps, Tayc avait semé les indices d’un retrait musical, qu’il a confirmé au micro de Léa Salamé : une longue pause est prévue, avec un dernier concert symphonique à Paris le 10 novembre prochain. Un final en apothéose, à l’image de son parcours : fort en symboles et en émotions.

Malgré les clashs avec des figures comme 404Billy ou Booba, Tayc a toujours su garder le cap, porté par une fanbase fidèle et une sensibilité artistique rare. Son passage aux Ardentes en est la preuve : un spectacle grandiose, des larmes, des cris, des bras levés, et une déclaration poignante à la fin du concert.

"C’est vrai que quand je passe des moments comme ça, une soirée comme celle-ci. Je sais pas si je veux vraiment partir ou pas. Mais j’ai l’impression qu’il le faut aussi. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie qui font que malheureusement je dois me ressourcer, la musique ne me fait plus aucun effet malheureusement. Les soirées comme ça me réchauffent le cœur. Merci d’avoir été là mais c’est la dernière fois qu’on se voyait mes amis. Merci merci merci."