Jul décroche son 4ème disque de diamant avec son album "Rien 100 Rien"

Six ans après la sortie de l'album, il est enfin certifié comme il se doit.

Les années passent, et les gens ont toujours pas mal de reproches à adresser à Jul. Le rappeur marseillais est omniprésent, il sort beaucoup d'albums, avec un rendu qui peut parfois être inégal, et c'est normal. Avec 4 projets par an, difficile d'être constant. Cependant, ça n'empêche pas le J de compter plusieurs gros succès dans da discographie, qu'on peut considérer comme des classiques. L'album "Rien 100 Rien", sorti en 2019, en fait peut-être partie, lui qui vient d'ailleurs d'être certifié disque de diamant.

C'est la quatrième fois que Jul fait tomber le diamant pour un de ses albums solo. Après "My World", "Emotions", et "L'Ovni", c'est donc au tour de "Rien 100 Rien" de décrocher la plus haute certification décernée par le SNEP, qui représente à 500 000 ventes ou équivalents streaming. L'album avait été certifié disque d'or en deux semaines, puis platine en un peu plus d'un mois, et avait passé le cap du triple platine l'année suivante.

Si l'album n'est pas souvent cité lorsqu'on parle des projets les plus marquants de Jul, c'est clairement un des meilleurs albums de sa discographie, avec des singles très variés, très inspirés, des ambiances nouvelles par rapport à ce qu'il faisait avant. Un vrai réservoir à tubes, de "JCVD", à "Sous la lune", en passant par "GTA", "Professor", ou encore "Bagarre". Mais aussi des sons plus rap, comme "Faux Poto", "La Bandite", et de gros feats avec Ninho, TK, Vald et Heuss l'Enfoiré.

Bref, félicitations à Jul, qui égale donc le record de Ninho qui a lui aussi 4 albums solo certifiés diamant. Concernant le J, d'autres ne devraient pas tarder à suivre, puisqu'il a un paquet de projets qui sont déjà triple platine et qui n'ont besoin que de quelques ventes en plus pour passer au pallier supérieur : "Extraterrestre", "La Machine, "C'est pas des lol", "La zone en personne", "La tête dans les nuages" et "Je ne me vois pas briller". Un sacré phénomène !