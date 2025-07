50 Cent et Mary J. Blige en concert à Paris La Défense Arena cette semaine !

Deux immenses stars du rap US et du RnB vont venir mettre le feu à la plus grande salle de concert de France ce weekend.

Paris La Défense Arena, c'est quasiment devenu le territoire privé des rappeurs, qui remplissent la salle à la chaîne comme si ce n'était rien. Après Booba, qui a rempli la salle 3 fois en quelques jours, ou encore Kendrick Lamar et SZA, qui vont venir y mettre le feu le 15 juillet prochain, on a également vu Damso y programmer deux dates. Bref, c'est chez nous, normal pour une salle qui s'appelait au départ la Ü Arena. Et ça va le rester : ce weekend, le 13 juillet va avoir lieu un concert légendaire avec deux stars américaines, 50 Cent et Mary J. Blige.

Cela faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu droit à la présence de Fifty sur une énorme scène en France. La dernière fois qu'il était venu, dans notre souvenir, c'était en 2022 à Bercy, et ça s'était plutôt bien passé. On a également tous en mémoire l'incroyable soirée de 2007, pendant laquelle Housni avait enflammé la première partie du concert de 50 Cent, toujours à Bercy. Quant à Mary J. Blige, ça fait carrément dix ans qu'on ne l'a pas vue sur scène en France, et elle est là pour présenter son nouvel album sorti en novembre 2024, "Gratitude".

Un retour attendu, après des rumeurs de retraire qui entouraient la chanteuse, véritable diva du RnB et de la soul, et on imagine aussi qu'elle va nous chanter quelques uns de ses classiques comme "Family Affair" ou "No More Drama". Des invités surprises sont également au programme, mais on ne vous en dit pas plus.

Plusieurs places sont encore disponibles, au prix de départ de 74 euros, avec des tarifs pouvant s'élever à 206 euros pour ceux qui veulent assister au concert avec des places en catégorie diamant. Pour plus d'infos sur les billets, c'est par ici que ça se passe !