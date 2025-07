Booba veut s'inviter au défi de Niro vs Gims : "J'vous prends tous les deux"

Imaginez seulement un feat entre ces trois monstres du rap français.

Le rap français se porte plutôt bien en cette période de vacances d'été 2025, et la semaine dernière on a eu droit à un projet qui était attendu de longue date par les fans de kickage : Niro faisait son retour avec un nouvel album, "HAYATI (épisode 1 : du sable et du sang)". Un 17 titres bien dense, pour lequel il est en ce moment en promo. A cette occasion, Gims l'a d'ailleurs défié pour une revanche après leur ancien feat "Ceci n'est pas du rap". Et Booba a décidé de s'inviter dans ce défi !

"Ceci n'est pas du rap", c'est un morceau mythique entre Niro et Gims, sorti en 2018 sur l'album "Ceinture Noire" de Gims. Un titre qui est une des dernières séances de découpage offerte par Meugi, qui s'était plutôt bien débrouillé, pas étonnant que les deux artistes soient chauds pour un match retour. Mais cette fois, ils pourraient bien avoir droit à un invité surprise : Booba, qui a tweeté, en faisant un peu de provoc : "Moi j'vous prend tous les deux. Contactez moi!".

Une relance qui risque de rester sans suite, puisque ce serait étonnant de voir Gims et Booba sur un même morceau, maintenant qu'il s'est passé tant de vilaines choses entre les deux artistes. Concernant Niro, en revanche, B2O a récemment fait des éloges au rappeur de Blois qu'il classe dans le top 5 des meilleures plumes du rap français. On se dit donc qu'il y a peut-être un petit espoir pour que ça se fasse un jour, même si on n'y croit pas trop !