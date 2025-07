Gazo promet une performance sur mesure au festival Yardland

Le festival Yardland a démarré en force hier. Pendant tout le week-end des gros noms de la musique et du rap vont se partager la scène, pour le bonheur des fans. Gazo lui, crée l’événement en laissant choisir à son public la tracklist de son show.

Le Festival Yardland a ouvert ses portes hier à l'hippodrome de Paris-Vincennes avec une énorme programmation ! Lors de la première journée, Alonzo, Hamza ou encore Uzi ont déjà enflammé le festival parisien. Et ce n'est pas fini : pour les deux derniers jours, des têtes d’affiche comme Tiakola, Oboy, Guy2Bezbar, et même Theodora (samedi), ou encore Green Montana, L2B, Tk et Gazo (dimanche) sont attendues. Cette édition célèbre le rap sous toutes ses formes, entre shows intenses et rencontres exclusives. Le site, en plein cœur de Paris, regorge de stands avec des activités, des foodtrucks et surtout des performances exceptionnelles ! Yardland s’impose comme un rendez-vous incontournable de la scène urbaine.

Gazo, figure de la drill française, a décidé d’innover pour son passage au festival. L'artiste a choisi, plutôt que d’imposer sa setlist pour dimanche soir, de lancer un sondage sur les réseaux sociaux pour laisser ses fans choisir les morceaux qu’ils veulent entendre. Sans surprises on retrouve ses plus gros hits comme "Haine & Sex", "Die", "Drill FR 4 Ft Freeze Corleone", "Céline 3X", ou encore " Drill FR 5 Ft Hamza". Une démarche participative qui renforce encore le lien entre l’artiste et sa communauté. Il promet un show sur mesure, pensé par et pour ses auditeurs, qui se sont mobilisés pour pouvoir écouter leurs morceaux favoris.

Ce choix de Gazo montre à quel point il est proche de sa communauté, tout comme le festival Yardland. En demandant à ses fans de choisir sa tracklist, il leur donne une vraie place dans son show. Yardland fonctionne pareil : tout est pensé pour que le public se sente impliqué. L’artiste et le festival urbain partagent le même esprit, celui de rester connectés à leurs communautés. Un show pour les fans et par les fans.