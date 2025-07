Djadja & Dinaz explosent les compteurs avec "Terminal 7"

Les deux rappeurs signent la meilleure première semaine de leur carrière avec leur nouvel album : "Terminal 7", confirmant leur statut d'incontournables du rap français.

Sorti le 27 juin 2025, Terminal 7 est le septième album de Djadja & Dinaz. Le projet comprend 16 titres, dans la lignée du style qui a fait leur succès. L’album a été teasé plusieurs semaines à l’avance, avec des extraits dévoilés sur les réseaux et ce qu'on peut dire, c'est que les fans l'attendaient !

Avec 28 758 ventes en première semaine, Terminal 7 réalise une entrée fracassante au sommet du Top Albums en France. C’est le meilleur démarrage de la carrière du duo de Meaux, et ce score dépasse largement ceux de leurs deux derniers projets Spleen (25 804) ou Alpha (27 191), et explose les chiffres de leurs débuts : On s’promet (7 000) ou Drôle de mentalité (12 826). Ce record confirme la montée en puissance de Djadja & Dinaz, qui n'ont cessé de gravir les échelons depuis leur premier album en 2016.

Toute la semaine, Djadja & Dinaz sont allés à la rencontre de leurs fans avec des Pop Up Stores à Mulhouse, Lille et Noyelles-Godault, preuve de la proximité du duo avec leur communauté. Aujourd’hui, Djadja & Dinaz s’imposent comme des piliers du rap français, capables d’enchaîner les projets à succès en restant fidèles à leur identité. La suite s’annonce prometteuse, et le duo semble bien parti pour inscrire encore un peu plus son nom dans l’histoire du rap français.