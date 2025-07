Niro, Rowjay, Le Crime,... : découvrez les sorties de la semaines

Encore une semaine avec du lourd dans notre rap français !

Les jours passent, et on commence déjà à bien s'avancer dans l'été ! Habituellement, les mois de juillet / août ne sont pas les plus actifs dans le rap français, tous les rappeurs sont à Marbella ou ailleurs en train de de kiffer leurs vacances, ou d'enchaîner les showcases, et pour les auditeurs, c'est un peu pareil. Cependant, on a encore une bonne semaine avec de grosses sorties comme Niro, Rowjay, et on va vous présenter tout ça.

On commence avec le gros morceau de la semaine, monsieur Niro, qui débarque avec son nouveau projet, "Hayati (Episode 1 : du sable et du sang)". Un morceau tellement gros qu'on dirait qu'il a fait peur à la concu, puisque les autres têtes d'affiches du rap FR sont absentes ce vendredi. Tant mieux, ça nous laisse un peu plus de temps pour kiffer ce projet de 17 titres, avec assez peu de feats, même si on retrouvera quand même Gazo par exemple, sur "Plus pareil". Un album qui va faire plaisir aux fans, et on sait qu'ils sont nombreux !

On enchaîne ensuite avec Rowjay, qui nous vient tout droit du Québec (pour ceux qui ne le connaissent pas), avec sa réédition "La Vie Rapide Deluxe", avec pas mal de matière puisque le projet comprend maintenant 32 titres en tout. De quoi vous occuper un bout de temps ! SI vous kiffez les mêmes qui découpent, mais qui sont à l'aise dans toutes les ambiances, c'est ce qu'il vous faut.

On enchaîne ensuite avec les blazes un peu moins connus, mais toujours très talentueux. Adri vient lui aussi de sortir son nouvel EP, "U.J.A.L.", un projet court mais assez varié, dans lequel il nous montre un peu tout ce qu'il sait faire, et c'est assez réussi, notamment au niveau de la musicalité. Le Crime, le rappeur bordelais qui a déjà plusieurs morceaux qui tournent bien sur les réseaux et sur Youtube, vient de dévoiler un tout premier projet, "La Vague", un 10 titres, sur lequel on retrouve les morceaux "White", "Prada", "Oulala" ou encore "Silencieux", qui ont tous largement dépassé le million de vues sur Youtube. Phénomène en vue !

Leith dévoile son projet "Le Hasard ou la chance", son premier depuis 2022. Famille Nombreuse vient également de sortir "Désolé pour l'attente", un album aux sonorités assez avant-gardistes, qui devrait plaire à ceux qui saignent le rap cainri actuel. Enfin, Byrma nous dévoile "Tour d'Ivoire", et ce sera tout pour cette semaine !