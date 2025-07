Kendrick Lamar et SZA explosent les records avec "Luther"

Le pire, c'est que c'est Kendrick lui-même qui détenait le précédent record.

Cela fait maintenant presque un an et demi qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'autres rappeurs que Kendrick Lamar dans le rap game US. L'artiste West Coast a frappé tellement fort, d'abord avec "Not Like Us" et son clash contre Drake, puis avec la sortie de son album "GNX", et enfin avec son show à la mi-temps du Super Bowl, qu'il prend littéralement toute la place. Et si on pouvait penser que le phénomène allait progressivement s'essouffler, finalement, le rappeur continue à faire tomber tous les records, cette fois grâce à "Luther", avec SZA.

Le morceau, qui figure d'ailleurs sur son album "GNX" sorti en novembre dernier, connait un succès d'une longueur inattendue. Le titre détient désormais le record du son qui est resté le plus longtemps à la première place du célèbre classement Billboard Hot Rap Songs, pendant 27 semaines d'affilée exactement. Ce qui est drôle, c'est que le précédent record, de 26 semaines, était aussi détenu par Kendrick Lamar, pour "Not Like Us", justement.

"Luther" était également restée 13 semaines à la tête du Billboard Hot 100, le top singles américains, tous genres confondus cette fois. Le record est en adéquation avec le succès de l'album "GNX" dont il est extrait, qui est lui aussi l'album de rap qui est resté classé numéro 1 le plus longtemps. On peut donc dire que Kendrick rentre encore un peu plus dans l'histoire avec tous ces records, et on a vraiment hâte de voir quel sera son "next move", après la fin de sa tournée commune avec SZA, qui est elle aussi la tournée commune la plus rentable de l'histoire du rap.