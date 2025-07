Kaaris, Damso, Vald... c'était le feu pour le premier jour des Ardentes !

Quelle première journée !

C’est peut-être l’un des festivals les plus attendus de l’année ! Chaque été, Les Ardentes rassemblent une foule en délire autour de line-up de fou furieux, et cette édition 2025 n’a clairement pas dérogé à la règle. Ce jeudi 3 juillet, pour la première journée du festival, le rap était à l’honneur et les fans n’ont clairement pas été déçus. Voici notre petit récap' d’une soirée déjà mémorable !

Tout a commencé très fort avec JolaGreen23, l’un des hommes forts de 2024 et 2025. En ouverture de cette première journée, le rookie de l’année 2024 a balancé ses bangers les uns après les autres devant un public déjà chauffé à blanc – même si l’attente aux portes a été longue, une fois à l’intérieur, le feu a pris direct.

Et quand on pense avoir tout vu, La Mano1.9 débarque et enchaîne ! Encore un rookie 2024 à surveiller de près. Le gars vient tout juste de sortir son premier album "R.A.T" le 27 juin, et sa performance sombre et intense a retourné la scène.

Ensuite, place au patron. Oui, Kaaris est arrivé comme un bulldozer pour prendre la relève. Pogos de fou, classiques légendaires, et une présence scénique comme on en voit peu : du bon poulet, comme diraient les vrais. Kaaris a mis tout le monde d’accord et a marqué l’un des moments forts de la soirée.

Et ça continue fort : Vald monte sur scène et le public explose à nouveau. Depuis qu’il a lancé sa nouvelle direction artistique, l’artiste aime mélanger rap et techno, et il l’a encore prouvé ici. Entre les sons de son dernier album "Pandemonium" et ses classiques intemporels, Vald a livré un set aussi énergique que perché, fidèle à lui-même.

Et pour clore cette première journée en beauté, c’est Damso qui a pris le micro à domicile, en Belgique. Le rappeur a offert une scénographie impressionnante, un show millimétré entre titres de son dernier projet "BEYAH" et les classiques qu’on connaît par cœur.

Le son était tellement puissant que le streamer Anyme023, en plein stream de jeux vidéo, a capté au loin l’énorme "Mosaïques Solitaires" qui résonnait depuis le festival.

Anyme qui live pendant que Damso performe le plus grand son de l’histoire derrière Azy le multivers pic.twitter.com/sCsXLp9hBn — DAMSO QALF (@qalf_damso) July 3, 2025

Bref, une soirée de folie, une ouverture de festival réussie et un public conquis. Et ce n’est que le début ! Les Ardentes réservent encore de très gros noms pour les jours à venir… Stay tuned.