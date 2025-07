Werenoi : les clips du rappeur sont de retour sur sa chaîne Youtube

Après plusieurs semaines d'absence, les fans vont enfin pouvoir retrouver

Le 17 mai 2025, le rap français perdait celui qui en était le plus gros vendeur de ces deux dernières années, en la personne de Werenoi. Le rappeur du 93 est décédé d'une défaillance cardiaque, à l'âge de 31 ans, un vrai drame qui a ému tout le rap game. Rapidement, les clips du rappeur étaient supprimés de sa chaîne Youtube, apparemment le temps que la famille fasse son deuil, ou pour des raisons religieuses, on ne sait pas trop. Quoiqu'il en soit, les clips sont désormais de retour sur Youtube !

Un vrai bonheur pour ses fans, qui attendaient le retour des clips avec impatience. De plus, des injonctions, de la part d'une "page d'actu rap FR", avaient incité tout le monde à ne pas écouter ses morceaux "par respect pour l'artiste". Finalement, les choses sont rapidement rentrées dans l'ordre avec la famille qui avait pris la parole, pour affirmer qu'ils voulaient au contraire que les fans continuent à écouter la musique de l'artiste pour honorer à sa mémoire.

Désormais, ce sont donc les clips de l'artiste qui seront à nouveau visibles, avec notamment ses gros succès récents comme "Triple V" avec Ninho et Damso, ou encore "Piano" avec Gims. On espère d'ailleurs que la fanbase restera mobilisée car de grosses échéances arrivent, notamment la sortie d'un documentaire en janvier 2026. Il était aussi question d'un concert en hommage au rappeur, mais plus trop de nouvelles à ce sujet, on vous tient au courant s'il y a de l'actu de ce côté.