Gims égale le record de Booba et SCH, avec 5 titres au top des ventes en moins d'un an

L'ex leader de la Sexion d'Assaut est le premier à réussir cet exploit depuis 4 ans.

La guerre des chiffres continue de battre son plein dans le rap français, et il y a des artistes qui font particulièrement attention à comment ils se situent par rapport à al concurrence. Notamment Booba, qui n'hésite pas à allumer ceux qu'il appelle "les tricheurs", même s'il s'agit juste de gens qui ont des idées de marketing un peu différentes des siennes parfois. Mais Gims aussi est dans al compétition, comme il le faisait savoir il y a quelques jours, et il faut dire qu'il s'en sort plutôt bien, lui qui vient d'égaler le record de SCH et de Booba.

Un peu plus tôt dans la semaine, on apprenait qu'il avait réussi à placer 4 titres à la première place du top single en moins d'un an. Mais aujourd'hui, d'après le média Billboard, qui sont experts dans le comptage des ventes et dans tout ce qui se rapporte aux chiffres dans la musique, on apprend finalement qu'il vient d'égaler le record de Booba et de SCH, avec un cinquième morceau à la première place du top single en moins d'un an.

C'est le morceau "Air Force One Blanche" qui vient de permettre à Gims d'égaler le record. SCH, lui, avait réussi cet exploit entre novembre 2020 et mars 2021, à l'époque de "Bande Organisée" et de "JVLIVS 2" qui comprenait pas mal de titres qui ont beaucoup marché. Quant à Booba, c'était entre décembre 2018 et mai 2019 qu'il avait réussi ce tour de force, époque "Médicament", "Madrina", "Sale Mood", etc...

Félicitations à Gims, qui continue d'enchaîner les tubes, même si on aimerait bien le voir revenir à quelque chose de plus "rap". Après, c'est sûr que les chiffres ne seraient pas les mêmes.