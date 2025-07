Travis Scott : l'arrivée de son album "Jackboys 2" est imminente !

Le rappeur a annoncé la nouvelle à ses fans : l'album est pour bientôt.

Le rap US est un peu en manque de gros bangers en ce moment. Il faut dire que la nouvelle génération peine à s'imposer d'un point de vue médiatique et commercial, avec des chiffres qui ne sont plus si impressionnants, et qu'on manque aussi d'albums "marquants" de la part des tauliers, à la "GNX" ou "We Don't Trust You". Mais les choses devraient bouger dans les prochaines semaines : Travis Scott ne va pas tarder à sortir son album "Jackboys 2".

Un album teasé depuis de longs mois maintenant, puisqu'une rumeur avait notamment vu le jour comme quoi le projet devait sortir au mois d'avril en même temps que l'anniversaire du rappeur. Travis Scott avait d'ailleurs dit qu'il a fait écouté l'album à sa mère, ce qui sous-entend qu'il est déjà terminé, mais apparemment ça n'était pas le cas puisque rien n'est sorti. Mais dans une conversation avec ses fans qui a eu lieu cette semaine, et pendant laquelle ils lui demandaient quand l'album allait sortir, l'artiste a répondu : "soon as fuck".

Toujours pas de date précise pour le projet donc, même si on peut voir que l'album est déjà disponible en précommande. On est assez fasciné par le marketing des américains, capables de mettre en précommande des albums sans date de sortie, ce qui donne l'impression qu'il leur reste "des choses à peaufiner" sur le projet alors qu'on est certains qu'il s'agit juste de raisons marketing et de questions de timing qui font que le projet tarde.

Ou alors, peut-être que Travis Scott a rajouté au dernier moment un morceau pour répondre au diss track des Clipse, "So Be It", dans lequel il se fait vraiment allumer. Les prochaines semaines s'annoncent intéressantes !