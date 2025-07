Booba part en guerre contre Lyna Mayhem après son feat avec Rohff

Booba a décidé de faire supprimer le remix de "92i Veyron" qui avait rendu célèbre Lyna Mayhem.

A force d'insulter la terre entière pour faire du buzz sur les réseaux et rester numéro 1, on croyait que Booba avait presque fini par "oublier", ou mettre de côté, son clash avec Rohff, pour se concentrer sur d'autres cibles. Kylian Mbappe, Gims, Damso, Didi B, Vald, l'émission DVM, ce ne sont pas les opps qui manquent. Mais finalement, Housni reste son ennemi public numéro 1, et c'est la chanteuse Lyna Mayhem qui finit par en faire les frais.

La chanteuse de 30 ans avait lancé sa carrière un peu avant ses 20 ans, mais c'est bien en 2016 qu'elle se fait connaître du grand public, avec une reprise de "92i Veyron", morceau classique de Booba que tout le monde connait encore par cœur aujourd'hui. Sauf que la vidéo qui a accompagné cette reprise vient d'être supprimée de la chaîne Youtube de la chanteuse, à la demande de Booba. La raison ? Lyna Mayhem vient de sortir un morceau avec Rohff, "Madame".

Un morceau qui marche d'ailleurs plutôt pas mal, puisqu'il a déjà dépassé le million de vues sur Youtube. Evidemment, Booba n'allait pas laisser passer un feat avec son opps numéro 1. D'ailleurs, c'est peut-être ça qui le met en colère finalement : "Madame", de Rohff et Lyna Mayhem, dépasse le million de vues sur Youtube pendant que le morceau du Duc sur la victoire du PSG en Ligue des Champions, "Ici c'est Paris", prend le chemin du flop pour le moment.

Il faut dire que le titre, sorte de zumba sans trop de saveur, est un peu raté.