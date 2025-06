Will Smith allume Chris Rock dans son nouveau freestyle

On dirait que le rappeur/acteur n'a toujours pas digéré la cérémonie des Oscars 2022.

C'est un moment qui est rentré dans la pop culture et dont tout le monde a entendu parler : le soir du 27 mars 2022, pendant la cérémonie des Oscars, Will Smith a envoyé une bonne baffe dans la gueule de l'humoriste Chris Rock, en charge de la cérémonie, après une vanne de ce dernier au sujet de sa femme, Jada Pinkett Smith. Une baffe qui a valu à Will un bannissement de dix ans de tous les évènements liés aux Oscars. Et comme on peut l'entendre dans le dernier freestyle du rappeur/acteur, cet évènement est encore dans son esprit.

On croyait pourtant que Will Smith et Chris Rock étaient réconciliés, puisque Will avait même publié une vidéo d'excuses à ce sujet et que depuis tout le monde semblait être passé à autre chose. Mais ce n'était visiblement pas le cas. Le Prince de Bel-Air était de passage sur la chaîne "Fire In The Booth" pour kicker au micro, et il en a profité pour balancer quelques punchlines au sujet de cette altercation : "If you talking crazy out your face up on the stage and disrespect me on the stage, expect me on the stage".

Difficile de croire que la punchline ne parle pas de la gifle. Un peu tard pour faire le gangster cependant, d'autant qu'on se rappelle qu'à la base, Will Smith a presque rigolé à la vanne au moment où Chris Rock la faisait et c'est uniquement parce que Jada l'a mal regardé qu'il a réagi. D'ailleurs, la baffe n'était même pas si forte que ça. Cependant, ça reste un freestyle bien quali de la part du rappeur, qui n'a rien perdu de son aisance au micro, sur ce beat qui pourrait presque sortir d'un album de Pusha T.

Maintenant que les Oscars le boycottent, on espère le revoir un peu plus dans la musique !