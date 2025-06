Anyme sera présent sur la scène des Ardentes 2025 !

On espère qu'Anyme en profitera pour nous faire sur scène ses imitations de BB Jacques et Damso.

Les réseaux sociaux ont pris une place considérable dans l'industrie musicale. Les titres de rap français ne deviennent quasiment plus des tubes sans l'aide de TikTok par exemple, même s'il reste quelques exceptions. Mais de leur côté, les créateurs de contenus sur les réseaux ont eux aussi souvent l'envie de se lancer dans la musique, avec plus ou moins de talent. Les deux mondes se mélangent, et ce n'est donc pas forcément de retrouver un gars comme Anyme sur la scène des Ardentes en 2025 !

On récapitule pour ceux qui sont un peu vieux et qui ne suivent pas ce qui se passent sur les réseaux. Anyme, c'est tout simplement la révélation des réseaux sociaux en 2025. Lui qui s'est lancé sur TikTok il y a quelques années est littéralement devenu un vrai phénomène avec son passage sur Twitch en 2024. Depuis, il est viral, on le voit partout, avec son humour bien bête, mais pas méchant, même très bienveillant et globalement très drôle. Peut-être le mec le plus drôle de sa génération, finalement.

Que vient-il faire sur la scène des Ardentes ? A vrai dire, on ne sait aps trop, nous non plus, mais en vrai le concept nous fait bien golri et on est sûrs qu'il a préparé quelque chose de très fun. Peut-être va-t-il se contenter de chanter ses titres, car oui, ça lui arrive souvent de faire de la musique, comme pour son titre viral "Chamballa" aux accents caribéens très prononcés. Ou encore "Délichoc pas d'accord", plus récent, sorti dans le but de troller la marque Délichoc avec qui il a eu un désaccord il y a quelques semaines.

Ou peut-être va-t-il simplement nous faire des parodies de BB Jacques et de Damso, qu'il tient très bien, comme il a pu nous le montrer en live sur Twitch à plusieurs reprises (on est moins fans de celle de Booba, qu'on trouve un peu ratée). Ou peut-être qu'il va tout faire en même temps, ou complètement autre chose, il est un peu imprévisible. Ou peut-être qu'il va ramener Central Cee, son sosie officiel. En tout cas, ça va se passer aux Ardentes, les 3, 4 et 5 juillet !