Kanye West dévoile un album surprise avec le fils de Diddy

C'est la sortie rap US la plus inattendue de la semaine !

Alors que ça fait des semaines que les fans attendent l'album "Bully" de Kanye West dans sa version finale, puisqu'il n'est pour le moment disponible qu'en format "faux leak" sur Youtube avec plusieurs versions et des morceaux créés à l'aide de l'IA qui ne sont pas tous très bons, le rappeur producteur a encore pris tout le monde de court. En effet, il a sorti par surprise un album complètement inattendu : un projet en collaboration avec King Combs, le fils de Diddy, qui s'appelle "Never Stop".

Une sortie surprise qui n'avait été annoncée ni mentionnée nulle part, on peut donc dire que la surprise est réussie. La sortie d'inscrit dans un drôle de timing, alors que le jury est actuellement en train de délibérer pour savoir si, oui ou non, Diddy va être condamné pour "trafic sexuel", même si pour le moment ça n'en prend pas trop le chemin. Kanye West et King Combs, le fils de Diddy, viennent donc de sortir un projet commun de 7 titres, assez court puisqu'il ne fait que 16 minutes à l'écoute.

Et franchement, le contenu est plutôt bon ! Musicalement, on retrouve un peu le Kanye des années 2000/2010, avec des productions très solennelles, qui donnent une impression de grandeur au projet, quelques très beaux samples, et quelques couplets très bien kickés comme sur le titre "Free Diddy", volontairement provoc', dans lequel on peut entendre "Niggas ain't goin' to sleep 'til we see Diddy free". Visiblement, Ye ne compte pas changer d'avis sur l'affaire Diddy ! Kanye n'est pas qu'à la prod, il pose lui aussi quelques couplets, bref, franchement une belle surprise assez réussie musicalement, on vous laisse découvrir tout ça et nous donner votre avis.