MZ bientôt de retour ? Jok'Air met les choses au clair !

Des rumeurs voyaient un retour entre les trois membres !

La rumeur enfle de plus en plus ! Et quel plaisir ce serait de voir la MZ faire son grand retour… Ce groupe mythique a marqué au fer rouge le rap français des années 2010, avec une énergie brute et une identité forte. Pour les plus jeunes : la MZ, c’était à l’origine un collectif, vite devenu un trio légendaire composé de Jok'Air, Dehmo et Hache-P. Après avoir fait vibrer les foules avec leurs projets marquants, ils se sont séparés en 2016-2017 suite à des embrouilles internes.

Depuis, chacun a pris sa route. Si Dehmo et Hache-P sont restés proches et enchaînent encore les collaborations, le lien est complètement rompu avec Jok'Air. Big Daddy Jok a poursuivi sa route en solo avec plusieurs albums certifiés, s’imposant comme une figure incontournable du game.

Mais voilà que récemment, le feu a repris sous la braise. Sur TikTok, Dehmo et Hache-P ont teasé leur nouveau son "Ice", tout en lâchant une bombe : un possible retour de la MZ. Il n’en fallait pas plus pour que les fans s’emballent et imaginent une réunion imminente du groupe.

Sauf que pour qu’un vrai retour ait lieu, il faut que les trois membres soient partants. Et Jok'Air n’a visiblement aucune intention de revenir en arrière. Très clair sur le sujet, il a déclaré sur son canal Instagram :

"Il n'y aura JAMAIS de retour de la MZ. J’suis très bien tout seul."

Et si ce n’était pas suffisant, il a enfoncé le clou en plein concert :

"Vous savez pas, si ? Si vous voyez sur Internet, il n’y aura jamais de retour de la MZ. Mais Jok’air sera toujours là pour vous. On est ensemble."

Au moins, ça, c’est dit ! La MZ ne renaîtra pas de ses cendres… du moins pas avec Jok'Air. Reste à savoir si Dehmo et Hache-P continueront à jouer avec les nerfs des fans ou si une autre forme de projet pourrait voir le jour.