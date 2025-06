Le potentiel hit de l'été, "Air Force Blanche" de Jul & Gims est sorti.

Jul et Gims viennent de dévoiler "Air Force Blanche". Ce morceau, disponible depuis ce vendredi, affole déjà les compteurs de streaming.

Il faudra (encore une fois) compter sur Jul et Gims cet été. "Air Force Blanche", leur nouvelle collaboration, avait été teasée en début de semaine sur les réseaux sociaux avant de débarquer ce vendredi sur les plateformes. Le morceau réunit les sonorités trap et autotunées caractéristiques de Jul ainsi que le style si unique de Gims, en particulier sur le refrain. En moins de 24 heures, le titre s’est hissé dans le top des tendances YouTube et Spotify, preuve d’un engouement immédiat.

Si les deux rappeurs sont des têtes d'affiches du rap français depuis un long moment, leurs collaborations restent rares. Les plus marquantes restent "Boucan" en 2016, "Ma chérie" en 2018 et "GJS" en 2021. Mais "Air Force Blanche" risque bien de se rajouter à cette liste de titres majeurs entre les deux hommes.

Côté actu, Jul continue son marathon musical. Quelques semaines après avoir rempli non pas une, mais deux fois le Vélodrome, il tease déjà un nouvel album pour la fin d’année. Gims, lui, enchaîne les tubes avec "Spider", "Ninao" ou "Ciel", et continue sur son exceptionnelle lancée musicale, malgré quelques rumeurs circulant sur sa vie privée. "Air Force blanche" pourrait bien s'imposer comme l'un des sons de l'été, avec deux rappeurs qui ont l'habitude des hits en cette période de l'année.