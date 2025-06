Hamza revient en force avec son nouvel album « Mania »

Le rappeur bruxellois Hamza a révélé hier son tout nouvel opus « Mania », un projet attendu depuis deux ans.

Après deux ans d’attente depuis "Sincèrement", Hamza fait son retour avec « Mania », un disque de 15 titres, disponible depuis hier. Annoncé en avril, l’album a été précédé par une édition limitée numérotée à 3 000 exemplaires.

Parmi les morceaux qui font forte impression, on retrouve "Encore une nuit" ou même "KYKY2BONDY", récent single de 2025. Ce dernier avait déjà grimpé bien haut dans les classements et a même été certifié single de platine, presque une semaine avant la sortie du projet. Autre titre qui fait du bruit : "Dragons" en featuring avec Werenoi, qui sonne déjà comme un hommage posthume.

On observe une grande variété de styles au sein de l'album avec un mélange de son R&B, trap, et même avec certaines sonorités afro. De quoi ravir les fans du rappeur sur les réseaux sociaux.

Son précédent album "Sincèrement" avait démarré fort avec plus de 40 000 ventes en première semaine en France et si "Mania" suit cette lancée, il pourrait bien dépasser ses précédents scores.

Voici la tracklist de l'album :

1. Encore une nuit

2. Kyky2Bondy

3. Dragons - Ft. Werenoi

4. Slovakia

5. Come & see me

6. Smokin & Drinkin

7. Location - Ft. Byron Messia

8. Oscar de la hoya

9. Bottega Veneta

10. Toxic - Ft. Rema

11. Megan

12. Afri

13. Yesterday

14. Destiny

15. Forever