Quand Seth Gueko braquait le rap français avec son "Barillet Plein"

En 2025, "Barillet Plein" de Seth Gueko fête ses 20 ans. Un album qui contient un des titres les plus cultes de l'histoire du rap français.

Si le rap français est aujourd'hui à la mode, il y a une époque où le rap était vu comme un truc de caillera, et n'avait clairement pas la cote ni auprès des médias, ni auprès des profs et des parents, ou du système en général. Mais tout ça, il y avait un tas de rappeurs qui s'en battaient les couilles. Au milieu des années 2000 apparaît dans le rap français un phénomène de la rime : à la fois franchouillard, italien, banlieusard, gitan, manieur de mots et de calembours très doué. On parle évidemment de Seth Gueko, qui dévoilait il y a 20 ans son premier projet long format avec "Barillet Plein", une tape incroyable, qui contenait notamment un des titres les plus cultes de l'historie du rap français : "Patate de Forain".

Neochrome, la meilleure école de rime du rap FR ?

La manière de faire rimer les mots a souvent servi d'outil de mesure entre les bons rappeurs et les rappeurs moyens. Et à ce petit jeu, plusieurs écoles se sont distinguées. Celle de Boulogne, mise en place par les Sages Po et Zoxea notamment, mais aussi Neochrome. Seth Guex est un des fer de lance du label, avec qui il a connu ses premières heures de gloire. Et sa renommée de rimeur, il l'a construite avec ce premier long projet, "Barillet Plein", qui regorgent de rimes folles, et surtout, de rimes "multi-syllabiques", qui s'allongent sur plusieurs syllabes. Comme sur "Rap 2 Gwere", en feat avec Sinik, lui aussi proche de Neochrome, qui s'ouvre sur un splendide "Croise les doigts, pour qu’y’ait pas d’policier au Ciel Tu mérites des coups d’gazeuse au gel, comme Marc-Olivier Fogiel", à montrer dans toutes les écoles de rimes.

100% hardcore

Globalement, le ton du projet est très, très sombre. Seth Gueko tire la sonnette d'alarme, en constatant que tous les voyants sont au rouge et que ça risque de partir en couilles (la suite lui a donné raison). Il n'y a qu'à observer les titres dans la tracklist : "Boyz in the Hood", "La nuit", "Mains Sales", "Miseria", "Rap Calibré", "Dalleux", le Guex rappe sale, car la saleté est partout. Evidemment, la première cible, c'est les keufs, dans un contexte post-2005 où les quartiers se révoltaient contre les violences policières.

Dans "Boyz in the Hood", en feat avec Alibi Montana et Alpha 5.20, on pouvait entre Seth rapper : "Ma bite fait fantasmer les flikettes cochonnes, Pour ça qu’ses collègues me matraquent au sol, Plutôt qu’de rouler en Subaru, J’préfère rouler en Deux Chevaux avec un cadavre de flic sous la roue". Mais au-delà des flics, c'est bien tout le système que le rappeur voulait faire exploser, entre les dédicaces aux braqueurs, aux voleurs à la tire, aux bagarreurs, c'était clairement une incitation à faire sauter toutes les limites, tout en ayant conscience d'être sur le mauvais chemin : "si tu rappes mon texte tu casses ton Ramadan", comme il le dit en featuring avec Salif sur "Main Sales".

"Patate de Forain" dans la tête du rap français

Seth Gueko peut être touchant et même émotif sur certains titres, mais ce n'était clairement pas le projet sur "Barillet Plein". Le but, c'était de frapper fort pour faire parler de lui, et avec "Patate de Forain" son titre culte en featuring avec Sefyu, c'est mission accomplie. Un morceau qui arrive dans un timing parfait, alors que les deux rappeurs commencent tout juste leur ascension : Sefyu tourne dans tous les MP3 grâce à "La vie qui va avec", et Seth Guex, lui, sors ses premiers projets.

Personne n'était donc préparé à la gifle qu'ils ont mise au rap game avec ce titre, qui est devenu viral, il a littéralement tourné partout, à une époque où il n'y avait pourtant pas de réseaux sociaux. Sefyu fait flipper tout le monde avec ses gimmicks, ses "crk", sa voie grave, et son deuxième couplet légendaire à base de "Soit tu raques, ou j'décapite comme en Irak", pendant que Seth étonne par sa facilité à faire des rimes.

Si on rajoute à ça le refrain mythique, avec le parallèle entre la F1 et la chaise roulante, et aussi le clip dans lequel on retrouve la plupart des têtes d'affiche du rap français (Rim'k, Sinik, Alibi Montana et plein d'autres), et tout le quartier en t-shirt Neochrome, ou encore Sefyu et sa cagoule, on comprend mieux pourquoi ce titre a traumatisé le game. Un bon anniversaire à ce projet qui a été un des plus marquants de cette époque !