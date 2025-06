XXXTentacion : 5 anecdotes marquantes de sa carrière

Sept ans après sa mort, on revient sur 5 anecdotes marquantes qui résument le chaos, le génie et la sensibilité de Jahseh Onfroy.

Le 18 juin 2018, le rap perdait l’un de ses artistes les plus tourmentés et fascinants. À seulement 20 ans, XXXTentacion laissait derrière lui une carrière fulgurante, une fanbase en deuil, et une aura aussi sombre que mythique. Sept ans après sa mort, on revient sur 5 anecdotes marquantes qui résument le chaos, le génie et la sensibilité de Jahseh Onfroy.

1. Il a enregistré certains sons depuis la prison

En 2016, pendant qu’il était incarcéré, X n’a pas arrêté de faire de la musique. Certains de ses morceaux les plus bruts, notamment ceux de la mixtape Revenge, ont été enregistrés avec des moyens ultra limités, parfois même sur téléphone. Cette esthétique sale et saturée est devenue sa signature, plus subie que voulue au départ. C’est ce côté « fait maison » qui a séduit la scène SoundCloud rap.

2. Il provoquait d’autres rappeurs… pour le buzz

X savait comment créer le chaos. Il a accusé Drake de lui avoir volé son flow sur "Look at Me!", a clashé Ski Mask The Slump God (son propre frère de cœur à l’époque), et a eu des embrouilles avec Rob Stone qui ont failli virer au drame sur scène. Pour lui, la confrontation faisait partie du jeu. C’était du marketing agressif, mais aussi le reflet de son tempérament explosif.

3. Il a mis en scène sa propre mort dans un clip

Le clip de "SAD!", sorti après sa mort, est glaçant : on y voit X assister à ses propres funérailles et se battre contre son « ancien lui ». Le message est clair : il voulait enterrer son passé, changer, évoluer. Beaucoup y ont vu un signe prémonitoire. Une façon pour lui de faire la paix avec lui-même, juste avant de disparaître.

4. Il voulait aider les jeunes en détresse

Malgré son image sombre, X était aussi en quête de réparation. Dans ses derniers mois, il parlait souvent de positivité, de changement, et voulait créer une fondation pour aider les jeunes atteints de troubles mentaux ou en situation difficile. Il envoyait régulièrement de l’argent à des fans dans le besoin, et répétait :

« Si je meurs, j’espère que ma musique vous aura sauvé. »

5. Il a eu un fils après sa mort

Quelques mois après sa disparition, son ex-compagne Jenesis Sanchez annonce qu’elle est enceinte. Le fils de X, Gekyume Onfroy, naît le 26 janvier 2019. Le prénom, inventé par X, signifie « un état de pensée différent, une nouvelle ère ». Un symbole fort, une renaissance posthume, comme s’il avait prévu de transmettre quelque chose au-delà de la musique.

Un artiste à part

XXXTentacion, c’était plus qu’un rappeur. C’était une voix brute, instable, sincère. Un gars perdu qui a mis son mal-être en musique, et qui, malgré ses démons, a tenté de tendre la main aux autres. En seulement quelques années, il a laissé une empreinte indélébile. Et chaque 18 juin, son absence rappelle à quel point il était unique.