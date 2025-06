Pusha T allume Travis Scott dans le nouveau morceau de The Clipse

C'est clairement la fin de la relation d'amitié entre King Push et Travis Scott.

Alors que la quasi-totalité des rappeurs US sont aujourd'hui dans une optique de faire du business, il en reste quelques uns pour qui la priorité, c'est de faire de la musique originale, sans copier les standards mainstream, et respecter les valeurs de la street. Pusha T fait clairement partie de cette catégorie, lui qui n'a jamais eu peur de s'absenter pendant de longue durée, et de garder cette attitude thug, en rejetant certains codes qu'il n'aimait pas trop. Quitte à se faire des ennemis, comme Travis Scott, qu'il vient d'allumer dans le nouveau morceau des Clipse.

Ce n'est un secret pour personne, les Clipse sont de retour et ils comptent bientôt sortir un nouvel album. Certains morceaux ont d'ailleurs commencé à fuiter sur le Net, dont le titre "So Be It", produit apparemment par Pharrell Williams. Un titre dans lequel Pusha T allume Travis Scott, en rappant : "Tu as chialé devant moi, tu es mort devant moi, Calabasas a pris ta pute et ta fierté devant moi". Au début, certains médias US ont cru que cette ligne était destinée à Kanye West, mais Pusha T a rapidement corrigé les rumeurs en interview.

C'est bien Travis Scott qui est visé, avec cette punchline qui fait référence à sa relation avec Kylie Jenner, en disant que le style de vie bling bling de Calabasas avait eu raison de Travis Scott. Pusha T a toujours méprisé cette ambiance de show biz très éloigné de la rue, avec des gens prêts à tout pour faire le buzz et attirer la lumière. En interview pour GQ, il a d'ailleurs expliqué qu'il n'avait pas du tout apprécié les agissements de Travis Scott avec son morceau "Meltodwon", sur lequel on le trouvait avec Drake, qui en avait profité pour clasher King Push.

Il explique notamment que Travis Scott avait agi de manière déloyale envers lui, en lui teasant le morceau "Meltdown" sans lui faire écouter le couplet de Drake, alors que les deux rappeurs sont en clash, pour finalement sortir le morceau en compagnie de Drake.

Il n'a aucun honneur, aucune loyauté envers personne. Il va saisir n'importe quelle opportunité de faire du buzz avec ce qu'il trouve chaud sur le moment. Pour moi, c'est un peu comme si... c'est une pute. C'est une pute, j'ai déjà eu affaire à son manque de loyauté, envers son mentor, Kanye West, le gars qu'il a pris pour modèle. Je peux citer au moins trois personnes envers qui il a été déloyal.

Cet aspect "pute à buzz" de toute une partie de la nouvelle génération d'artistes, en particulier Travis Scott, qui fait des collabs avec tout et n'importe quoi, est en effet difficile à nier. On a vraiment hâte d'écouter cet album des Clipse, car on imagine que Travis ne sera pas la seule personne clashée dans le projet !