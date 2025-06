Tiakola, Ninho, Leto, Werenoi, Shay : pluie de diamant sur le rap français cette semaine

Les certifications de la semaine sont encore incroyables pour le rap français.

Pas une semaine ne se passe sans que le rap français, le RnB ou les musiques afro ne fassent pleuvoir les certifications. Mais cette semaine, on peut dire que nos artistes préférés ont fait fort, avec une pluie de diamant et de platine, pour de gros noms du game, comme Ninho, Leto, Tiakola, Werenoi, Shay, Hamza, mais aussi d'autres "moins gros", comme L2B qui continue de tout péter.

On commence en douceur avec le seul album certifié de la semaine, celui de Theodora, qui décroche un disque d'or pour "Mega BBL", sa réédition sortie il y a deux semaines. Maintenant, on passe directement aux choses sérieuses : les singles de diamant. Cette semaine, il y en a à la pelle, pour des morceaux que vous connaissez tous : "A&H" de Leto, sorti fin 2019, "Pirate", de Ninho et Hös Copperfield, sorti à l'été 2020, mais aussi "PMW", le gros classique de Shay, sorti à l'été 2016, "Si je savais" de Tiakola, sorti en mai 2022 (grosse perf), et enfin, un dernier pour "All eyes on me", de Werenoi, sorti en 2023, une immense perf.

On a aussi droit à pas mal de singles de platine, à commencer par Gazo et son titre "Probation", une certif de plus pour le Gazo, mais aussi un autre pour "Kyky2Bondy", de Hamza, en quelques semaines, définitivement un des morceaux les plus impactants de 2025 pour le moment. Un autre morceau très impactant de ces derniers mois, "Melrose Place" de Keblack et Guy2Bezbar, a également décrocher le platine. Jok'Air et Alonzo font eux aussi péter le platine pour "Comme tu es", leur titre de lover, tout comme Tayc avec "Dis moi comment", et Uzi et SDM avec "Panama".

On s'arrête là pour le platine cette semaine, et on passe désormais aux singles d'or : un pour "Tout pour l'équipe" de L2B, clairement un des groupes les plus en place en ce moment, un autre pour "Touché" de Gims et Keblack, et enfin, un dernier pour l'incroyable connexion de kickeurs entre Alpha Wann, Infinit et Kaaris : "Soldat tue soldat".

C'est tout pour cette semaine, et en même temps, c'est déjà pas mal !