Gims fait sensation à la Kings League !

Gims est vraiment l'artiste du moment en France. Enchaînant les succès en termes de nombre d'écoutes, le rappeur se démarque aussi par sa présence aux événements, comme ça a été le cas hier soir lors de la finale de la Kings League World Cup Club 2025.

La Kings League est une compétition innovante mélangeant football et divertissement en mettant l'accent sur le show. Créée par Gérard Piqué, elle a débarqué en France il y a quelques mois seulement. Portée par des personnalités comme Kameto, Squeezie, Jules Koundé ou encore Neymar, elle attire un large public grâce à son format spectaculaire. Hier soir, lors de la finale de la compétition, Gims a enflammé l'événement grâce à une performance impressionnante.

Lors de sa prestation, Gims a fait du terrain sa scène. Il est entré au milieu du stade en débutant avec son tube "Ciel" qui a été repris par l'ensemble des spectateurs présents à la Paris Défense Arena. Dans une ambiance électrisante grâce aux effets pyrotechniques et jeux de lumières, il a enchaîné avec plusieurs de ses plus grands hits du moment comme "Ninao", "Spider" ou encore "Sois pas timide". Pendant presque vingt minutes, le stade s'est transformé en véritable salle de concert. Une performance marquante et qui a très bien collé au côté "show" de l'évènement.

Gims continue de dominer la scène musicale française et ses deux derniers titres, « Appelle ta copine » et « Contact », sortis ces dernières semaines cumulent déjà plusieurs millions d’écoutes, confirmant l’engouement du public. Toujours aussi populaire, entre hits, shows et événements comme la Kings League, Gims s’impose comme l’un des artistes les plus écoutés et suivis de 2025.