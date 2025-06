Tiakola et Genezio s'associent pour un projet commun : "FARA FARA GANG"

Tiakola et Genezio forment décidément un duo à suivre. Les deux rappeurs ont officialisé ce vendredi leur projet commun “FARA FARA GANG”, un EP de 5 titres, dévoilé pour le 20 juin 2025. L’annonce a été postée sur leurs réseaux sociaux, accompagnée d’un visuel fort. Cette collaboration marque un tournant après plusieurs teasers et extraits inédits partagés ces dernières semaines.

Cette annonce n’arrive pas par hasard : ils avaient déjà montré une belle alchimie sur “Pona Nini” en 2024. Leur complicité musicale s’était aussi révélée sur scène, notamment lors du Planète Rap de Genezio, où Tiakola était venu créer la surprise. Ce duo naturel est confirmé par Genezio lui-même :

"On est dans la logique. Moi, j'ai une folie sans limite et lui, il arrive à me maîtriser [...] je ne sais pas si je pourrais le faire avec quelqu'un d'autre."