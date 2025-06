Booba : des extraits de son morceau pour le PSG dévoilés par les réseaux sociaux

On commence à voir un peu à quoi va ressembler le morceau de Kopp.

L'euphorie des supporters du PSG n'est toujours pas retombée, après la victoire étincelante du club en finale de Ligue Des Champions sur le score de 5 à 0. Il faut dire que la coupe aux grandes oreilles était attendue depuis un bout de temps maintenant, et l'avoir enfin dans l'armoire des trophées du club, ça fait plaisir. Forcément, de nombreux rappeurs ont annoncé qu'ils allaient faire un morceau pour l'occasion. Et parmi eux, Booba, dont l'extrait a même été teasé par le PSG.

Il s'agirait visiblement d'un morceau entre Booba et un rappeur colombien du nom de Blessd, pas encore très connu en France, mais dont on imagine que la cote de popularité va monter en flèche chez nous après la sortie du titre. Un titre qui a été dévoilé en partie (de cours extraits seulement) sur les réseaux sociaux pour faire monter la sauce. On a eu droit à deux extraits, un de la part du club, et un autre de la part d'une source non officielle, un fan-média du PSG sur Twitter.

Paris - Booba feat Blessd

Dans le premier, celui du club, on trouve un Booba full autotune en train de chanter ce qui ressemble à un refrain, avec les paroles "Paris est magique" reprises assez souvent. Dans le deuxième, on entendu aussi Booba, encore en full autotune, en train d'entonner les paroles du chant des supporters du club, "Tous ensemble on chantera" etc,... qu'on a pu entendre à de nombreuses reprises ces derniers jours.

Globalement, pas grand chose d'innovant, le chef du 92i semble un peu faire dans la facilité, mais avec ce genre de sonorités et l'été qui arrive, ça pourrait très bien fonctionner. On trouve tout de même que ce moment historique pour le PSG aurait mérité mieux... Le morceau sera apparemment dévoilé prochainement.