Kendrick Lamar humilie Drake chez lui à Toronto !

Le rappeur était dans la ville natale de Drizzy

On est peut-être sur l'une des plus grosses humiliations de tous les temps. Quoi de pire, pour un artiste, que de voir son ennemi juré jouer en concert dans ta propre ville, balancer un clash violent contre toi, et recevoir une standing ovation ? C’est exactement ce qui est arrivé à Drake, hier soir, à Toronto, sa ville natale, où Kendrick Lamar a signé un retour explosif.

C’est la première fois que le rappeur de Compton se produisait à Toronto depuis le début de leur beef légendaire. Et il n’a pas fait les choses à moitié. Celui qui a tout raflé aux BET Awards 2025, notamment grâce à son duo remarqué avec SZA, a retourné le Rogers Centre, un stade de plus de 55 000 places, avec un concert mémorable.

Kendrick Lamar, fraîchement devenu égérie de Chanel, sort d’une année 2024 exceptionnelle. Son dernier album "GNX" a été un carton, mais c’est surtout son clash avec Drake qui a captivé la planète rap. Le point culminant ? Le désormais classique : "Not Like Us". Et hier soir, il l’a balancé en plein Toronto, devant un public canadien chauffé à blanc.

Moment irréel : dès les premières notes de "Not Like Us", le public explose. Tout le monde chante. Fort. Très fort. À tel point que, lorsque le morceau se termine, le stade scande : "Encore une fois !". Et Kendrick s’exécute. Double humiliation.

🚨 TERRIBLE !



KENDRICK LAMAR A PERFORMÉ "NOT LIKE US" CETTE NUIT À TORONTO, LA VILLE DE DRAKE 💀



Pire encore, le public canadien a scandé "Une dernière, une dernière" après ça…



pic.twitter.com/jINz5SoE9u — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 13, 2025

On a littéralement touché au summum de l’humiliation. Voir son rival t’humilier chez toi, devant tes fans, avec le morceau qui t’enterre, c’est un coup dur. Très dur. Et le pire ? Kendrick Lamar rejoue ce soir, encore une fois, à Toronto.

Courage Drake, ça ne doit vraiment pas être facile.