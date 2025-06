Niro tease son retour avec un nouveau morceau inédit

Niro de retour, voilà une bonne nouvelle pour le rap français.

Longtemps, les rappeurs street avec une très belle plume, une écriture vraiment particulière et unique, sont restés des "rois sans couronne", à l'image d'un Nessbeal ou d'un Salif. Le rappeur du 92 a d'ailleurs fini par quitter le rap à cause du manque de reconnaissance, mais aussi de la toxicité du milieu, qu'il jugeait trop "fake". Mais il y a un rappeur qui a réussi à "conjurer le sort" : on parle évidemment de Niro. Respecté par la street, pour son authenticité et sa plume, mais ça ne l'a pas empêché de faire de gros scores. Et le rappeur est enfin de retour !

C'est la bonne nouvelle de la semaine : Niro s'apprête à faire un retour fracassant avec un nouveau morceau inédit, qu'il a d'ailleurs commencé à teaser depuis quelques jours avec de courts extraits vidéos sur son compte Instagram. Des publications likées plusieurs milliers de fois, preuve que le public attend le retour de Niro. Le morceau s'appellera visiblement "Assimile", et il sera disponible à partir du vendredi 13 juin 2025, demain donc.

Si le retour de Niro est attendu, c'est normal : ça va faire deux ans que l'artiste n'a pas sorti de projet, depuis "Le taulier" et sa réédition, sortis en 2023. D'ailleurs, il a bien prévu un nouveau projet en 2025 : "Hayati : du sable et du sang (EP.1)", qui sortira le 4 juillet. Une double bonne nouvelle pour les fans du kickeur : car d'une part, ça fait toujours plaisir un petit projet de Niro, et d'autre part, le nom du projet sous-entend qu'il y aura un deuxième volume, et ça, on valide fort !

Un retour de Niro qui se fait dans un contexte ultra-favorable, puisqu'il a même été cette semaine complimenté par Booba qui le classe parmi les 5 meilleures plumes du rap français. Et pour que B2O envoie des compliments à quelqu'un, c'est qu'il le pense vraiment.