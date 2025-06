Ol'Kainry livre une masterclass sur l'instru de Bigflo & Oli

La légende du 91 est venu rappeler à tout le monde qui est le boss du kickage sur l'instru de "Mexico en janvier".

En mars dernier, Bigflo & Oli sortaient leur morceau "Mexico en janvier", mais ils ne s'attendaient pas forcément à voir une trend se créer autour du titre, puis exploser, notamment auprès des anciens du rap français. De véritables légendes du game sont venues "s'affronter" sur l'instru des deux frères toulousains, historie de laisser le public dessiner de qui est le meilleur. Keny Arkana, Youssoupha, et même Mac Tyer y sont tous allés de leur couplet, bien qualitatif. Mais cette semaine, c'est monsieur Ol'Kainry qui vient montrer que sa plume est toujours aussi tranchante.

Pour les plus jeunes d'entre nous qui ne savent pas vraiment qui est Ol'Kainry, sachez qu'ils 'agit d'une véritable légende du rap du 91. Un OG comme il y en a peu dans le rap game, qui a écrit l'histoire en solo, ou en groupe avec Factor X, ou encore en duo avec Dany Dan. Un humour de malade, des punchlines de fou, des références qui touchent juste, un vrai maître, qui est venu donner une petite leçon de kickage à tout le monde sur l'instru de Bigflo & Oli.

Le résultat, c'est une petite masterclass, Freddy rebondit sur l'instru comme personne, avec des refs bien marrantes comme Demi Moore, Black Rob, et bien d'autres, un peu plus discrètes, un peu plus subtiles, qu'on vous laisse trouver. En tout cas, ça fait toujours autant plaisir de revoir les anciens reprendre la trend de Bigflo & Oli.

En revanche, on est un peu déçus de ne voir personne de connu, dans la nouvelle génération, qui décide de venir se frotter aux anciens. Peut-être que ça ne colle pas à la fameuse "DA" si chère aux artistes de la nouvelle génération. Ou peut-être qu'ils ont peur, tout simplement. C'est dommage, car on est certains qu'il y a de vrais kickeurs qui seraient à l'aise sur la trend dans la "new gen".