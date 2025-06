Booba rend hommage à Niro : "Top 5 des meilleures plumes du rap Français"

C'est rare quand le DUC rend hommage à un rappeur donc faut en profiter.

On connaît Booba, le fou du bar quand il s’agit de sortir son téléphone et clasher tous les rappeurs qui ne vont pas dans son sens. De Damso à Vald, en passant par Gazo, Ninho, Rohff ou encore La Fouine, le Duc de Boulogne n’a jamais mâché ses mots sur X . Mais parfois, très rarement, B2O sait aussi reconnaître la valeur de ses pairs. Et quand il le fait, ça mérite d’être souligné.

Celui qui a vu les streams de "Dolce Camara" exploser après la célébration du PSG au Parc des Princes a prouvé qu’il restait un roi du rap game, malgré les années qui passent. Il aura d’ailleurs bientôt son propre documentaire retraçant sa carrière. Une reconnaissance méritée pour un artiste qui a su rester au sommet.

Mais aujourd’hui, ce n’est pas de lui qu’il est question. Booba vient de rendre un hommage appuyé à Niro, l’un des pionniers du rap français. Un événement rare dans le paysage du rap FR, tant le Duc distribue plus souvent des tacles que des fleurs.

Sur ses réseaux, Booba a déclaré :

"Incontestablement Top 5 des meilleures plumes du rap Français. Niro, jamais de réel beef entre nous, force à toi et respect pour ton talent et d’être père."

Une reconnaissance forte, venant de l’auteur de "Boulbi", qui a souvent été très critique envers la scène actuelle. Ce geste prouve à quel point Niro a marqué les esprits, et combien son talent de lyriciste est respecté.

D’autant plus que l’actualité de Niro est chargée. Le rappeur s’apprête à sortir son nouveau projet "HAYATI", prévu pour le 4 juillet prochain, avec des featurings de Gazo, Naza et Flenn. Un album ambitieux qui semble bien parti pour marquer l’année.

Alors oui, quand Booba te rend hommage, ce n’est pas juste une actu de plus : c’est un événement. Et quand il te place parmi les Top 5 des meilleures plumes du rap français, tu sais que tu as gagné bien plus que du respect : une forme de consécration.