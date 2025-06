Niro annonce son nouvel projet, qui est "bien plus qu'un simple album"

Le rappeur a dévoilé ce week-end la tracklist, les featurings et la date de son prochain projet : HAYATI

Niro a annoncé sur ses réseaux sociaux la date de son prochain projet "HAYATI". Son premier, depuis la réedition de "Taulier" en décembre 2023.

Au cours d'une vidéo de 48 secondes, l'originaire d'Orléans présente sa tracklist de 17 titres et les artistes présents sur le projet. On retrouve notamment Gazo, Naza, Flenn ou encore Potter Payper.

Cet opus se distingue des autres projets du rappeur par sa structure en épisode dont le premier s'intitule "HAYATI : du sable et du sang". Il insiste sur le fait que "HAYATI" sera "bien plus qu'un album". On peut donc s'attendre à une expérience immersive et narrative pour les fans.

Sous la vidéo, Niro dit " Comme ce sable que l'on met sur le sang, pour dissimuler la violence et la mort dans nos rues... Ma musique c'est exactement ça, du sable sur du sang..."

Date de sortie le 4 juillet prochain.

La tracklist :