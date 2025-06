Lil Wayne dévoile son album "Tha Carter VI" avec Bono, 2 Chainz, Big Sean, Kodak Black, ...

Un album bien éclectique, un peu bordélique, mais avec des éclairs de génie, à l'image de Lil Wayne.

Lil Wayne fait partie des véritables légendes du rap US, et il n'y a pas de débat sur ce sujet. Le rappeur a participé à faire passer cette musique dans une nouvelle dimension, avec son utilisation de l'autotune, beaucoup moins criarde et plus musicale que chez T-Pain à l'époque par exemple. Weezy, avec son attitude, tout en egotrip, son passé d'ancien skater, et surtout, son album "Tha Carter III" qui est un des plus gros succès de l'époque, mérite largement sa place dans le Panthéon du rap. Et il vient de faire un retour dans le game, avec un nouvel album !

Il s'agit de "Tha Carter VI", la suite de la saga "Tha Carter" qui l'a fait connaître, qui sort 7 ans après le volume 5. Un projet qu'il avait commencé à teaser il y a plusieurs semaines en dévoilant la cover de l'album, et qui contient plusieurs morceaux intéressants. Notamment les featurings, avec de très gros noms du rap game : Big Sean, Kodak Black, Wyclef Jean, Mannie Fresh, 2 Chainz, mais aussi des noms moins connus, mais très respectés comme BigXThaPlug et quelques autres.

Mais aussi des noms qui viennent d'ailleurs, comme la légende de la chanson, Andrea Bocelli, ou encore Bono. On retrouve également son fils sur le projet, Kameron Carter, pour le titre "Rari" qui est plutôt bien produit. Clairement une des plus grosses sorties de la semaines, et l'ancien nous montre qu'il est très à l'aise dans les nouvelles tendances, mais aussi dans les plus vieilles, qu'il est capable de poser sur tous genres de prods, bref, on est plutôt agréablement surpris par l'album de Lil Wayne, même si ce ne sera probablement pas le banger de la décennie. On vous invite à l'écouter et à nous dire ce que vous en pensez !