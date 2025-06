Bientôt la retraite pour Mister You ?

Le rappeur ne se voit pas continuer encore 10 ans.

Une légende du rap français sur le départ ? En tout cas, la fin semble proche pour Mister You, figure incontournable de la scène urbaine depuis plus de quinze ans. Pourtant, rien ne laissait présager un tel tournant. Le rappeur vient tout juste de dévoiler son dernier projet "PLS", un EP de 5 titres où il partage le micro avec Sam’s, Soso Maness, Leto, Doums, Ninho, Bolémvn et SAF. Un casting solide pour un artiste qui ne donne pas l'impression de tirer sa révérence… et pourtant.

Dans une interview récente sur Rap Punchline, Mister You a surpris ses fans en annonçant que la série "PLS" serait la dernière de sa carrière :

"Je pense, après on ne sait pas de quoi demain est fait. Ça se trouve ça va aller jusqu’à PLS 9. On ne sait pas mais en tout cas pour le moment c’est comme ça. J’ai commencé avec MDR, HLM et PLS. C’est bien parce qu’à chaque fois on fait plusieurs volets. Mais après ça, je pense que la boucle sera bouclée."

Un discours à la fois flou et lucide, qui laisse entendre que le chapitre final est en train de s’écrire. Et l’artiste ne cache pas son envie de tourner la page.

"Bien que j’aime la musique, je ne me vois pas rapper jusqu’à un certain âge. Déjà je trouve que j’ai bien tenu le coup. Je me sens beaucoup plus proche de la fin que du début. À la base je m’étais fixé quarante ans et j’ai 41 ans. Je n’ai pas forcément de limites."

Le seul élément qui a retardé son départ ? La prison.

"J’ai été incarcéré, ça a chamboulé tous mes plans (…) ça a décalé mon planning d’un peu plus de deux ans."

Un aveu honnête qui rappelle que la carrière de Mister You a toujours été marquée par une vie en marge, entre succès populaire et démêlés judiciaires.

Si "PLS" est réellement son dernier projet, alors Mister You pourrait quitter la scène avec panache, fidèle à son ADN : authentique, brut, et toujours bien entouré. Une retraite bien méritée pour un artiste qui aura marqué le rap français de son empreinte… en toute liberté.