Booba : les streams de "Dolce Camara" explosent après la Ligue des Champions

L'entrée de Désiré Doué a eu des effets inattenuds sur les streams du banger de Kopp.

Les supporters parisiens sont aux anges : le PSG a enfin remporté sa première Ligue des Champions de son histoire, après tant d'années de désillusions, en giflant l'Inter Milan 5/0 en finale de la compétition. Les soirées de célébration qui ont suivi ont été assez incroyables, notamment la grande fête organisée par le club au Parc des Princes, pendant laquelle Désiré Doué est entré sur la pelouse au son de "Dolce Camara" de Booba et SDM. Et cette entrée, en plus d'être saluée par Kopp, forcément touché, a eu des effets bénéfiques sur ses streams.

On pouvait s'y attendre : la communauté est très réactive quand il s'agit de rap, et chaque concert, chaque grand évènement, a tendance à faire exploser les streams des rappeurs, comme les concerts de Jul et Ninho au Stade de France par exemple. Cette fois encore, l'entrée de Désiré Doué a fait explosé les chiffres de "Dolce Camara" : +95 % de streams sur le morceau, toutes plateformes confondues, depuis son entrée au Parc des Princes.

Et encore, c'étaient les chiffres d'il y a plus de 24h, les streams ont du encore bien augmenter depuis. Le résultat, c'est que le morceau est dans le top single de la plupart des plateformes de streaming de manière continue depuis sa sortie. Pas mal pour un retraité du rap game ! Peut-être que ça lui donnera envie de nous faire encore un nouvel album, qui sait ?

Même si, pour le moment, on imagine que Booba est surtout occupé par son nouveau projet de documentaire sur sa carrière, qui s'annonce très intéressant, car il s'agit d'un vrai monument du rap français.