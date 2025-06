Pusha T explique que les Clipse ont du quitter Def Jam à cause de Kendrick Lamar

Le rappeur a expliqué les raisons qui ont poussé son groupe à claquer la porte du label Def Jam.

La date est marquée : le 11 juillet prochain, les Clipse, le groupe formé par les deux frères Pusha T et No Malice, sont de retour avec un nouvel album, "Let God Sort Em Out", 16 ans après leur dernier album en commun. Un retour qui va être intéressant, dans un contexte où Pusha T, qui était le principal opps de Drake avant que Kendrick Lamar ne prenne le relai, va probablement profiter de la situation pour enfoncer le clou dans la tête du canadien. Mais justement, King Push a expliqué que son groupe avait du quitter son label à cause de Kendrick.

Une info qui peut paraître étrange, mais qui a été dévoilée par Pusha T lui-même lors d'une récente interview pour GQ. Kendrick Lamar sera présent sur l'album des Clipse qui arrive, sur le morceau "Chains & Whips", mais ça s'est fait à un prix plutôt élevé : le groupe a été plus ou moins forcé de quitter son label, Def Jam.

Ils voulaient me demander de censurer le couplet de Kendrick, ce que je n'allais jamais faire, évidemment. Ensuite, ils m'ont donc demandé de complètement retirer le morceau. Et au bout d'un mois, comme je ne l'avais pas fait, Steve Gawley, l'avocat de tout ça, a dit un truc du genre : 'On va juste lâcher les Clipse'. Mais ça peut pas le faire, car je suis toujours là, en solo. Mais si vous nous laissez partir...

Pusha T explique aussi dans la suite de l'interview que Def Jam était un peu effrayé par l'idée de voir deux ennemis de Drake unir leurs forces, dans un contexte où le canadien a déposé une plainte contre Universal Music Group, maison de disques à laquelle Def Jam est rattachée. Dans une autre interview, donnée par le manager de Pusha, Steven Victor, au média Billboard, on apprend également que les Clipse ont du payer "une tonne d'argent" pour mettre fin à leur deal avec Def Jam. Sans donner de somme exacte, il explique que ça a coûté "beaucoup plus de 200 000 dollars".

Steven Victor On the ‘Insane Amount of Money’ It Took For Pusha T, Clipse to Exit Def Jamhttps://t.co/eKHQcL9q3k — billboard (@billboard) June 3, 2025

C'est quand même fou toute la pression qu'a pu mettre Kendrick Lamar sur l'industrie, mais ça permet aussi de se rendre compte que la plainte de Drake contre UMG les a vraiment mis en sueur, et qu'elle est donc assez solide. Finalement, l'album des Clipse sortira chez Roc Nation, le célèbre label auquel est lié Jay-Z, avec qui ils ont trovué un accord en moins de 24h.

Les prochains mois s'annoncent intéressants ! Et ça donne surtout très envie d'écouter le morceau qui fait si peur à l'industrie...