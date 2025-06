Dosseh annonce son nouvel album "Dieu donne, j'utilise" avec un teaser percutant

Le rappeur va venir remettre les pendules à l'heure avec ce nouveau projet.

Dosseh fait partie de ces rappeurs qui parlent peu, et qui n'ont pas peur de s'absenter pendant une longue durée s'ils n'ont rien à dire ou pas de nouvelle musique à promouvoir. Mais quand il parle, on l'écoute, car ce qu'il a à dire est souvent intéressant. Plus d'un an s'était écoulé entre la sortie de "Césium", son dernier album, et son retour avec un nouveau son solo, sur "Pardon et Merci". Mais le voilà de retour aux affaires, avec une annonce importante : son nouvel album arrive bientôt !

Un projet qui s'appellera "Dieu donne, j'utilise part.1", sur lequel on ne sait pas grand chose, hormis le fait que "Pardon et merci" devrait être présent sur le projet. Mais justement, Dosseh a choisi de nous en dire un peu plus, avec un teaser intriguant et un peu inquiétant publié il y a quelques heures. Une vidéo de deux minutes, qui prend des allures de Squid Game version un peu street : pas mal de gars se retrouvent à devoir jouer à la roulette russe, sous les yeux de gens qui ressemblent à des parieurs.

Forcément, à la fin du jeu, la plupart des figurants finissent par caner. Ne restent debout que trois numéros : le 20, le 06 et le 25, qui nous indiquent la date de sortie du projet : le 20 juin 2025 ! Mieux, quand les trois survivants enlèvent leur masque, on découvre trois rappeurs : Steban, Zequin et Prince Waly, qui seront les trois artistes présents en featuring sur cet album. Un teaser plutôt intelligent, qui donne envie de découvrir le concept derrière tout ça. Rendez-vous le 20 juin pour plus d'infos !