Leto de retour avec un nouvel "EP avant l'album"

Un projet qui va sortir dès ce vendredi !

Leto est sur un run incroyable depuis quelques années maintenant. On se rappelle évidemment de ses débuts bien bruyants avec le PSO Thug, au milieu des années 2010. Des débuts bruyants, mais avec un succès qui n'était pas énorme en termes de chiffres, même si le groupe a eu la reconnaissance du public parisien. Mais depuis son premier album solo, "100 Visages", le gars est partout et tout ce qu'il fait fonctionne bien. Et il ne compte pas s'arrêter là : il vient d'annoncer la sortie d'un "EP avant l'album" !

Comme le nom du projet l'indique, il s'agira d'un EP qui a pour but de faire patienter les fans avant la sortie d'un nouvel album, qui devrait lui aussi arriver prochainement, on vous tiendra au courant dès qu'on en sait plus. En attendant, on va donc avoir droit à cet EP dont on connait déjà la date de sortie, le vendredi 6 juin 2025, ainsi que la cover, qui représente Leto en train de tenir un saxophone comme une arme, le visage masqué, et avec pas mal de chaînes au cou.

En 2025, le rappeur parisien, va donc être très actif, lui qui a déjà sorti un album en janvier et qui devrait encore en sortir un autre après cet EP. Si on ajoute à ça les nombreux featurings sur lesquels on le retrouve, on peut clairement dire qu'il est un des rappeurs les plus en vue cette année, d'autant que chaque sortie est plutôt convaincante, comme "Mozart Capitaine Jackson 4" sorti récemment. Et tout ça, alors qu'il a déjà annoncé un Bercy pour la fin de l'année. On a hâte de voir ce qu'il nous prépare !