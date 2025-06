Hamza, Dinos, Fresh LaDouille, Alpha Wann : le rap français couvert de certifs

Cette semaine, on a même droit à du diamant !

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le rap français, qui continue de régner en maître sur les charts FR et à faire pleuvoir les certifications. Album, single, or, platine, diamant, nos artistes explosent les stats et continuent de montrer que le game est en bonne santé. Cette semaine, entre Hamza, Dinos, Alpha Wann, Fresh LaDouille, il y en a vraiment pour tous les goûts niveau certifs, on vous fait le petit tour d'horizon habituel.

On va commencer avec le seul album de rap français certifié cette semaine : "Nés pour Briller", de L2B, sorti à la fin du mois de février 2025, est certifié disque d'or. Une belle récompense pour le groupe qui est clairement un des plus en vue cette année. On a aussi eu droit à deux singles de diamant pour des morceaux assez cultes : "Vibes" d'Hamza, son estival par excellence, et véritable masterclass dans son style, et "C63" de Djadja & Dinaz, gros tube du duo du 77, qui continue d'empiler les streams.

On passe maintenant aux singles de platine, avec du beau monde là-encore. A commencer par PLK, certifié platine avec "Dis-moi Oui", encore un tube pour Polak qui commence à en avoir une belle collection. La Mano 1.9, une des révélations de l'année, fait lui aussi tomber le platine avec "I'm Sorry", son banger bien drill sorti en septembre dernier. Uzi et JKSN ont bien rentabilisé leur "50g", lui aussi certifié platine, tout comme L2B avec "Dans la chambre", en feat avec Franglish. Enfin, on termine le tour des singles de platine avec SDM et "#Malentouré", et Dinos avec "93 mesures", clairement un de ses plus gros classiques.

On retrouve d'ailleurs Dinos pour une autre certif, sur un single issu du même album : "Diptyque" a droit à son single d'or. Une preuve supplémentaire que son album "Stamina" vit vraiment bien dans le temps. Larry fait aussi tomber son single d'or avec "Cité Blanche", un son qui avait beaucoup tourné à l'époque. Alpha Wann brille lui aussi cette semaine avec un single d'Or pour "APDL", bref, ça fait plaisir de voir autant de sons un peu anciens décrocher des certifs.

Au niveau des sont plus récents, on a droit à quelques belles pépites. On retrouve Hamza avec "Kyky2Bondy", déjà certifié single d'or, mais aussi "Emotion" de Fresh LaDouille", "Stigmates" de SCH, "Poney" de Werenoi, et "C'est ma vie" de Sasso et Jul. Voilà, on a fait le tour, encore une très belle semaine pour le rap français !